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Иван Семенов
№8
Полузащитник
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Команда
Афипс
Возраст
32
Рост
176
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Урал
3
Торпедо
2
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 25 тур
Луч
0
Торпедо
1
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 24 тур
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 36'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 36' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
Торпедо
1 : 1
Луч
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 6 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Мордовия
4
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур