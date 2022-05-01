Андрей Семенов №15 Защитник Подписаться

Ближайший матч Ахмат - ЦСКА

Команда Ахмат

Гражданство Россия

Возраст 33

Рост 190

Вес 86

В 2011 году тоже играл за сборную, но другую – за сборную ФНЛ против команды Серии В.