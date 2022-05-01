Андрей Семенов

№15
Защитник
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Ближайший матч
Ахмат - ЦСКА
Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Возраст
33
Рост
190
Вес
86
В 2011 году тоже играл за сборную, но другую – за сборную ФНЛ против команды Серии В.
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. премьер-лига
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Ахмат
-:-
ЦСКА
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
-
ЦСКА
-
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Ахмат
0 : 2
Зенит
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2022 19 марта 2022 сб 16:30
Ахмат
2 : 3
Локомотив
19.03.2022 19 марта 2022 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:00
Ахмат
2 : 1
Уфа
67'
67'
67'
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 16:30
Ахмат
4 : 1
Химки
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
4
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Ростов
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Нижний Новгород
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 0
Урал
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Спартак
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
Ахмат
0 : 2
Краснодар
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:30
Ахмат
2 : 1
Арсенал
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
Ахмат
2 : 1
Динамо
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
02.08.2021 02 авг. 2021 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Сочи
02.08.2021 02 авг. 2021 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Сочи
2
был в запасе
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
Сочи
3 : 2
Ахмат
89'
89'
89'
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 19:30
Динамо
2 : 0
Ахмат
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2022 13 марта 2022 вс 12:00
Урал
0 : 0
Ахмат
13.03.2022 13 марта 2022 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
Спартак
2 : 1
Ахмат
37'
37'
37'
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ахмат
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
Уфа
1 : 0
Ахмат
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур