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Захар Дубенский
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011
17 июня 2011
пт
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
14.06.2011
14 июня 2011
вт
11:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
07.06.2011
07 июня 2011
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
был в запасе
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
56'
56'
56'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
Торпедо
2 : 0
Волгарь
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Торпедо
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур