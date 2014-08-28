Дениз Йилмаз
№88
Нападающий
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Команда
Бурсаспор
Возраст
33
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
Ростов
0 : 0
Трабзонспор
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Ростов
0
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
2 : 0
Ростов
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 21:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
2
Ростов
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд