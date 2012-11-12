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Владимир Татарчук
№50
Полузащитник
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Команда
Зенит
Возраст
33
Рост
169
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
Урал
0 : 0
Спартак-Нальчик
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Урал
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Ротор
0 : 1
Спартак-Нальчик
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Новокузнецк
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
3 : 2
Урал
06.08.2012
06 авг. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
3
Урал
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 5 тур