Сергей Соколов
№2
Защитник
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Команда
Смена
Возраст
34
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 8:00
Смена
0 : 1
Спартак
23.09.2014 23 сент. 2014 вт 8:00
минуты: 44' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Смена
0
Спартак
1
минуты: 44' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала