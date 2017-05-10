Денис Дорожкин
№13
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017 10 мая 2017 ср 16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
29'
29'
29'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тамбов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
10'
10'
10'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
10'
минуты: 1' - 22'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 1' - 22' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
Динамо
3 : 0
Тамбов
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
3
Тамбов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017 19 марта 2017 вс 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0
Тамбов
0
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
10'
10'
10'
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
10'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 20 тур
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 12 тур
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
90'
90'
90'
90'
90'
90'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 2 тур