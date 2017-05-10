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Денис Дорожкин
№13
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тамбов
3 : 0
Тосно
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тамбов
3
Тосно
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 36 тур
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1
Луч
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
29'
29'
29'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тамбов
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
10'
10'
10'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
10'
минуты: 1' - 22'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3
Тамбов
3
минуты: 1' - 22' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
13:00
Тамбов
0 : 1
Балтика
07.04.2017
07 апр. 2017
пт
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тамбов
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
Динамо
3 : 0
Тамбов
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
3
Тамбов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
Тюмень
0 : 0
Тамбов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0
Тамбов
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 23 тур
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
10'
10'
10'
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
10'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 22 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 20 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 14 тур
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 12 тур
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
90'
90'
90'
90'
90'
90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 52'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 52' / Россия. ФНЛ, 2 тур
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