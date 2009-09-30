Виталий Баламестный
№8
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
Урал
1 : 1
Краснодар
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 16:00
минуты: 1' - 39'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Урал
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 39' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
Луч
2 : 1
Краснодар
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Краснодар
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
13.06.2009 13 июня 2009 сб 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Краснодар
13.06.2009 13 июня 2009 сб 11:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
СКА-Хабаровск
1
Краснодар
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Краснодар
2 : 2
Урал
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
Краснодар
1 : 3
Волга
11.05.2009 11 мая 2009 пн 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Краснодар
1
Волга
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Волгарь
0 : 0
Краснодар
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
0
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 16:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Краснодар
1 : 1
Витязь
83'
83'
83'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
83'
минуты: 66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Краснодар
1
Витязь
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур