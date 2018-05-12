Алишер Джалилов
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
27
Рост
168
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Балтика
3 : 1
Тюмень
71'
71'
71'
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
Сочи
3 : 1
Балтика
59'
59'
59'
06.05.2018 06 мая 2018 вс 14:00
59'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
Балтика
1 : 0
Авангард
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
1
Авангард
0
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Волгарь
87'
87'
87'
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 12 тур
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21'
21'
21'
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 18:00
21'
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
5
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 11 тур
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0
Балтика
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
26'
26'
26'
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 17:00
26'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Авангард
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
31'
31'
31'
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
31'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 4 тур
15.07.2017 15 июля 2017 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Сибирь
15.07.2017 15 июля 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 2 тур