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Дамир Садиков
№11
Нападающий
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Команда
Коломна
Возраст
29
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010
25 июля 2010
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Сатурн
1
был в запасе
18.07.2010
18 июля 2010
вс
17:45
Ахмат
1 : 0
Амкар
18.07.2010
18 июля 2010
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Амкар
0
был в запасе
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010
15 мая 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
2
Амкар
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:15
Амкар
0 : 2
Зенит
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
0
Зенит
2
был в запасе
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010
26 апр. 2010
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
0
Рубин
1
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
26.03.2010
26 марта 2010
пт
17:00
Алания
0 : 0
Амкар
37'
37'
37'
26.03.2010
26 марта 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Алания
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
Амкар
1 : 0
Анжи
20.03.2010
20 марта 2010
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
12.03.2010
12 марта 2010
пт
19:00
ЦСКА
1 : 0
Амкар
12.03.2010
12 марта 2010
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1
Амкар
0
был в запасе