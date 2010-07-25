Дамир Садиков
№11
Нападающий
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Команда
Коломна
Возраст
29
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Сатурн
1
был в запасе
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
Ахмат
1 : 0
Амкар
18.07.2010 18 июля 2010 вс 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Амкар
0
был в запасе
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
Локомотив
2 : 0
Амкар
15.05.2010 15 мая 2010 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
2
Амкар
0
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:15
Амкар
0 : 2
Зенит
10.05.2010 10 мая 2010 пн 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
0
Зенит
2
был в запасе
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
Амкар
0 : 1
Рубин
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
0
Рубин
1
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
Ростов
2 : 1
Амкар
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Ростов
2
Амкар
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
26.03.2010 26 марта 2010 пт 17:00
Алания
0 : 0
Амкар
37'
37'
37'
26.03.2010 26 марта 2010 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Алания
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
20.03.2010 20 марта 2010 сб 12:00
Амкар
1 : 0
Анжи
20.03.2010 20 марта 2010 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Амкар
1
Анжи
0
был в запасе
12.03.2010 12 марта 2010 пт 19:00
ЦСКА
1 : 0
Амкар
12.03.2010 12 марта 2010 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1
Амкар
0
был в запасе