Василий Мироник
№22
Защитник
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Команда
СКА
Возраст
29
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
3
Ростов
2
был в запасе