Сергей Чернышев
№8
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
31
Рост
170
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Динамо
1 : 4
Крылья Советов
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Динамо
1
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур