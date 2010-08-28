Мирзага Гусейнпур
№99
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
20.08.2010 20 авг. 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.08.2010 20 авг. 2010 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе