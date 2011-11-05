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Коронавирус
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Александр Соловьев
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
30
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
3
Ростов
2
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 3
Рубин
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Ростов
1
Рубин
3
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
3
Амкар
0
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
ЦСКА
2 : 1
Ростов
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
ЦСКА
2
Ростов
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Анжи
1
Ростов
0
был в запасе