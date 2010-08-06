Ен Чо Хонг
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.08.2010 06 авг. 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Ахмат
06.08.2010 06 авг. 2010 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Ростов
1
Ахмат
0
был в запасе
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
Локомотив
0 : 1
Ростов
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0
Ростов
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур