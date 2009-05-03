Марко Шимич
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:45
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3
Химки
2
был в запасе