Юрий Кириллов
№42
Полузащитник
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Команда
КАМАЗ
Возраст
31
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
Динамо
3 : 0
Урал
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Урал
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Урал
1
Ростов
4
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:25
Анжи
0 : 1
Урал
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:25
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Зенит
2
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 12:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Урал
0
Краснодар
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ростов
1
Урал
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
0
Локомотив
3
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
1 : 1
Урал
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Крылья Советов
1
Урал
1
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
Урал
1 : 4
Динамо
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Урал
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Урал
0
Рубин
3
был в запасе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Урал
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 12:30
Урал
0 : 0
Амкар
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Урал
0
Амкар
0
был в запасе
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
Томь
1 : 2
Урал
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 16:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1
Урал
2
был в запасе
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Урал
1
Волга
2
был в запасе
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Урал
0
Спартак
2
был в запасе
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Урал
2
ЦСКА
2
был в запасе