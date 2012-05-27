Владимир Сулейманов
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
36
Рост
192
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Волгарь
0
Химки
1
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
Луч
1 : 2
Химки
08.05.2012 08 мая 2012 вт 6:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Луч
1
Химки
2
был в запасе
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 43 тур
Химки
0
Торпедо
2
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
был в запасе
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
был в запасе