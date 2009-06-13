Мовсур Адамов
№61
Полузащитник
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Команда
Возраст
29
Рост
166
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
Ахмат
3 : 2
Крылья Советов
13.06.2009 13 июня 2009 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Крылья Советов
2
был в запасе