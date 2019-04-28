Дмитрий Каюмов
№8
Полузащитник
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Команда
Армавир
Возраст
29
Рост
173
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Авангард
2 : 2
Луч
67'
24'
67'
24'
67'
24'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
67'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Авангард
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Химки
2 : 3
Армавир
83'
83'
83'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
2
Армавир
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чертаново
1
Армавир
1
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур