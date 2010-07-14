Артем Анисимов
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2010 14 июля 2010 ср 10:30
Сахалин
1(3) : 1(4)
Сатурн
205'
205'
205'
14.07.2010 14 июля 2010 ср 10:30
205'
минуты: 87' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
1(3)
Сатурн
1(4)
минуты: 87' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала