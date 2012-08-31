Байе Джиби Фалл
№24
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Возраст
36
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2012 31 авг. 2012 пт 21:30
Майнц
0 : 1
Гройтер Фюрт
31.08.2012 31 авг. 2012 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0 : 3
Бавария
9'
9'
9'
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 16:30
минуты: 1' - 62'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
0
Бавария
3
минуты: 1' - 62' / Германия. Бундеслига, 1 тур