Александр Буданов
№44
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2012 22 марта 2012 чт 13:00
Волга
2 : 1
Ахмат
22.03.2012 22 марта 2012 чт 13:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волга
2
Ахмат
1
был в запасе