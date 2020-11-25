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Владимир Друковский
№2
Защитник
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Команда
Акрон
Возраст
31
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
50'
50'
50'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 43' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 43' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур