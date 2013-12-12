Мусса Маазу
№31
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 2
Лион
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Лион
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Риека
0 : 0
Витория Гимараеш
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Витория Гимараеш
0 : 1
Бетис
84'
84'
84'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Лион
1 : 1
Витория Гимараеш
39'
39'
90'
39'
39'
90'
39'
39'
90'
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
39'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лион
1
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
68'
68'
68'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
68'
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур