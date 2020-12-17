Владимир Дядюн
№88
Нападающий
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Команда
Химки
Возраст
32
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
60'
60'
60'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
11'
11'
11'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
45'
45'
45'
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Химки
49'
49'
49'
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Сочи
1
Химки
1
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 16:00
Химки
0 : 2
ЦСКА
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Химки
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур