Магомед Митришев
№95
Нападающий
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Команда
Чайка
Возраст
28
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
Тамбов
1 : 2
Ахмат
07.07.2020 07 июля 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
0
ЦСКА
4
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Ахмат
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
Ахмат
1 : 1
Сочи
26.06.2020 26 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1
Сочи
1
был в запасе
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020 08 марта 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1
Ахмат
0
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Ростов
1
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Урал
0
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0
Локомотив
2
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 11:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019 30 сент. 2019 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1
Крылья Советов
1
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Тамбов
1
был в запасе