Дмитрий Агапцев
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Домодедово
Возраст
29
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
Локомотив
0 : 2
Динамо
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Локомотив
0
Динамо
2
минуты: 1' - 55' / Россия. Кубок, 1/16 финала