Марко Нэ
№16
Полузащитник
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Команда
Таврия
Возраст
37
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 16:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 13:00
Динамо
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 13:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Зенит
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 15:15
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Зенит
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:15
Краснодар
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Краснодар
0
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
57'
57'
57'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
ЦСКА
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Анжи
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 19:45
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Локомотив
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
68'
68'
68'
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
68'
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Динамо
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Динамо
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
30.07.2011 30 июля 2011 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2011 30 июля 2011 сб 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Томь
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Томь
3
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
22.06.2011 22 июня 2011 ср 20:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.06.2011 22 июня 2011 ср 20:00
минуты: 1' - 36'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 36' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011 18 июня 2011 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Краснодар
90'
90'
90'
18.06.2011 18 июня 2011 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 17:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
Амкар
10.06.2011 10 июня 2011 пт 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур