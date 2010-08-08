Норберт Немет
№0
Полузащитник
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Команда
Вашаш
Возраст
40
Рост
184
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 19:30
Рубин
2 : 1
Томь
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Рубин
2
Томь
1
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
3
Сибирь
2
был в запасе
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
Томь
1 : 0
Спартак-Нальчик
15.05.2010 15 мая 2010 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
11.05.2010 11 мая 2010 вт 15:00
Сатурн
1 : 2
Томь
11.05.2010 11 мая 2010 вт 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Сатурн
1
Томь
2
был в запасе
06.05.2010 06 мая 2010 чт 11:00
Томь
2 : 1
Ахмат
06.05.2010 06 мая 2010 чт 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Томь
2
Ахмат
1
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
Динамо
0 : 0
Томь
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо
0
Томь
0
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
Томь
2 : 2
Спартак
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 10:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
2
Спартак
2
был в запасе
27.03.2010 27 марта 2010 сб 13:30
Крылья Советов
2 : 3
Томь
27.03.2010 27 марта 2010 сб 13:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Крылья Советов
2
Томь
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур