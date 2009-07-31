Франко Мартин Пароди
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
31
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.07.2009 31 июля 2009 пт 18:00
Рубин
2 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2009 31 июля 2009 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Москва
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
0
Москва
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.07.2009 22 июля 2009 ср 19:00
ЦСКА
0 : 0
Спартак-Нальчик
22.07.2009 22 июля 2009 ср 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
18.07.2009 18 июля 2009 сб 17:15
Динамо
2 : 1
Спартак-Нальчик
18.07.2009 18 июля 2009 сб 17:15
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
56'
56'
56'
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
минуты: 1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 29' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Спартак
2 : 0
Спартак-Нальчик
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 16:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Рубин
22.03.2009 22 марта 2009 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак-Нальчик
0
Рубин
0
был в запасе