Ираклий Квеквескири
№33
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
31
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
СКА-Хабаровск
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Нефтехимик
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
25'
78'
25'
78'
25'
78'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
41'
41'
41'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
65'
65'
65'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
79'
79'
79'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Шинник
2 : 3
СКА-Хабаровск
19'
35'
19'
35'
19'
35'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
19'
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
27'
27'
27'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
40'
40'
40'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
49'
12'
49'
12'
49'
12'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
42'
42'
42'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Чертаново
16'
16'
16'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Чертаново
0
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
24'
83'
24'
83'
24'
83'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур