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Роман Бугаев
№8
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
7:00
Луч
1 : 0
Ротор
30'
30'
30'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Ротор
63'
63'
63'
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
Армавир
2 : 2
Ротор
90'
90'
90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Армавир
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур