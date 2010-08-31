Алексей Чуев
№70
Вратарь
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Команда
Возраст
29
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
Волга
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Волга
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе