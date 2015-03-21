Дмитрий Никитинский
№62
Защитник
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Команда
Зенит
Возраст
29
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
Арсенал
1 : 4
ЦСКА
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
1
ЦСКА
4
был в запасе