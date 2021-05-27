Эмин Махмудов
№15
Полузащитник
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Команда
Возраст
29
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2021 27 мая 2021 чт 20:00
Турция
2 : 1
Азербайджан
28'
28'
28'
27.05.2021 27 мая 2021 чт 20:00
28'
минуты: 1' - 80'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Турция
2
Азербайджан
1
минуты: 1' - 80' / Товарищеские матчи. Сборные, Май