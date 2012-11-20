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Олимпиада
Коронавирус
Владимир Кузьмичев
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1
Ротор
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Химки
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1
Химки
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 16 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
Урал
1 : 0
Химки
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1
Химки
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур