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Коронавирус
Сергей Брызгалов
№92
Защитник
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Команда
Возраст
28
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур