Евгений Гапон
№33
Защитник
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Команда
Химки
Возраст
30
Рост
187
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Химки» четыре месяца не играли официальные матчи, а теперь вышли в финал Кубка России
#Химки
19 июля 2020, 14:55