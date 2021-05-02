Павел Комолов
№20
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
32
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 12'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
минуты: 1' - 12' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 2
Енисей
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нижний Новгород
1
Енисей
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Нижний Новгород
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Оренбург
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
32'
32'
32'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
Нижний Новгород
2 : 1
Балтика
38'
38'
38'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
2
Балтика
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур