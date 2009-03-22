Жезус Беррокаль
№38
Нападающий
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Команда
Расинг
Возраст
33
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Расинг
0 : 1
Валенсия
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Расинг
0
Валенсия
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Расинг
5 : 0
Нумансия
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
5
Нумансия
0
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Депортиво
5 : 3
Расинг
79'
79'
79'
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
79'
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
5
Расинг
3
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 26 тур