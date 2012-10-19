Крис (Крис Майкон)
№14
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:30
Хоффенхайм
3 : 3
Гройтер Фюрт
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3
Гройтер Фюрт
3
был в запасе