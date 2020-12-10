Артем Громов
№28
Нападающий
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Команда
Заря
Возраст
31
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Брага
2 : 0
Заря
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Заря
0
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Заря
1 : 0
Лестер Сити
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Заря
1
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
АЕК
0 : 3
Заря
61'
61'
61'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
61'
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур