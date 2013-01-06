Мауро Четто
№4
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Парма
2 : 1
Палермо
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Палермо
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Палермо
0 : 3
Фиорентина
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0
Фиорентина
3
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Палермо
0 : 1
Ювентус
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Ювентус
1
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Интер
1 : 0
Палермо
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1
Палермо
0
был в запасе
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Катания
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3
Катания
1
был в запасе
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 22:45
Палермо
2 : 2
Милан
74'
74'
74'
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
2
Милан
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
Сиена
0 : 0
Палермо
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0
Палермо
0
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Палермо
0 : 0
Торино
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
0
Торино
0
был в запасе
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 21:45
Дженоа
1 : 1
Палермо
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Палермо
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
Палермо
4 : 1
Кьево
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4
Кьево
1
был в запасе
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Лацио
3 : 0
Палермо
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Палермо
0 : 3
Наполи
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур