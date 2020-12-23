Александр Эссвайн
№35
Полузащитник
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Команда
Зандхаузен
Возраст
31
Рост
183
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Вольфсбург
4 : 0
Зандхаузен
57'
57'
57'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вольфсбург
4
Зандхаузен
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала