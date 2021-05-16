Алексей Никитин
№4
Защитник
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Команда
Уфа
Возраст
29
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
79'
79'
79'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур