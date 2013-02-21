Диого Валенте
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
ЧФР Клуж
0 : 3
Интер
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0
Интер
3
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
Интер
2 : 0
ЧФР Клуж
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе