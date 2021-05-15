Сейт-Даут Гаракоев
№33
Полузащитник
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Команда
Велес
Возраст
28
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
54'
54'
54'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Акрон
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур