Алан Чочиев
№17
Полузащитник
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Команда
Балтика
Возраст
29
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
был в запасе