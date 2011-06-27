Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Эрлинг Браут Холанд
Игорь Акинфеев
Россия
Испания
Италия
Англия
Польша
Франция
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Химки
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Александр Головин
Челси
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Павел Печенкин
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
Урал
1 : 1
Луч
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Урал
1
Луч
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 17 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
41'
41'
41'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
Урал
3 : 2
Сибирь
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Урал
3
Сибирь
2
был в запасе